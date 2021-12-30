Flyone Armenia разрешили выполнять чартерные рейсы из Еревана в Стамбул

Гражданская авиация Армении дала разрешение армянской авиакомпании Flyone Armenia выполнять чартерные рейсы по маршруту Ереван - Стамбул - Ереван.

Гражданская авиация Армении дала разрешение армянской авиакомпании Flyone Armenia выполнять чартерные рейсы по маршруту Ереван - Стамбул - Ереван.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил председатель правления компании Арам Ананян.

"Flyone Armenia несколько дней назад обратилась в авиационные власти Армении и Турции с просьбой получить разрешение на выполнение чартерных рейсов по маршруту Ереван - Стамбул - Ереван. Мы благодарим авиационные власти Армении за то, что они ответили положительно", - отметил он, добавив, что компания ждет теперь разрешения турецкой стороны.