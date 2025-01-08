О нас

Flydubai продлила приостановку полетов в Сочи и Минводы

Flydubai продлила приостановку полетов в Сочи и Минводы Авиакомпания Flydubai (ОАЭ) вновь продлила приостановку рейсов из Дубая в Минеральные Воды и Сочи, на этот раз до 22 января.
В регионе
8 января 2025 г. 14:07
Flydubai продлила приостановку полетов в Сочи и Минводы

Авиакомпания Flydubai (ОАЭ) продлила приостановку рейсов из Дубая в Минеральные Воды и Сочи, на этот раз до 22 января.

Как передает Report, об этом агентству "Интерфакс" сообщил представитель компании.

"Полеты авиакомпании Flydubai между международным аэропортом Дубая (DXB) и аэропортами Минеральных Вод (MRV) и Сочи (AER) временно приостановлены до 22 января 2025 года включительно по техническим причинам", - сказал он.

Ранее, авиакомпания Flydubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минвод с 28 декабря по 5 января 2025 года.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке BƏƏ-nin aviaşirkəti Soçi və Mineralnıye Vodıya uçuşların dayandırılması müddətini uzadıb

Другие новости из категории

Мирзоян: Армения хочет быть связующим звеном между Азербайджаном и Турцией
Мирзоян: Армения хочет быть связующим звеном между Азербайджаном и Турцией
8 января 2025 г. 14:36
Замглавы Следкома Армении снят с должности, известно имя его преемника
Замглавы Следкома Армении снят с должности, известно имя его преемника
8 января 2025 г. 14:31
МИД Армении: Mиссия ЕС продолжит мониторить границу с Азербайджаном до ее полной делимитации
МИД Армении: Mиссия ЕС продолжит мониторить границу с Азербайджаном до ее полной делимитации
8 января 2025 г. 14:30
Мирзоян: Ереван и Баку зафиксировали прогресс в нормализации отношений
Мирзоян: Ереван и Баку зафиксировали прогресс в нормализации отношений
8 января 2025 г. 14:24
Лидер новых властей Сирии нанесет первый зарубежный визит в Турцию
Лидер новых властей Сирии нанесет первый зарубежный визит в Турцию
8 января 2025 г. 13:36
Глава МИД: Макрон неверно информирован о процессах в Грузии
Глава МИД: Макрон неверно информирован о процессах в Грузии
8 января 2025 г. 13:02
СМИ: Турция и Сирия планируют крупномасштабную военную операцию против PKK
СМИ: Турция и Сирия планируют крупномасштабную военную операцию против PKK
8 января 2025 г. 12:51
В Армении прокуратура хочет изъять у экс-мэра Ванадзора недвижимость и $414 тыс.
В Армении прокуратура хочет изъять у экс-мэра Ванадзора недвижимость и $414 тыс.
8 января 2025 г. 12:44
Армения направила Азербайджану предложения по двум пунктам проекта мирного соглашения
Армения направила Азербайджану предложения по двум пунктам проекта мирного соглашения
8 января 2025 г. 12:40
Пашинян: Армения рассчитывает на продолжение делимитации границы с Азербайджаном
Пашинян: Армения рассчитывает на продолжение делимитации границы с Азербайджаном
8 января 2025 г. 12:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi