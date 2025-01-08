Flydubai продлила приостановку полетов в Сочи и Минводы

Авиакомпания Flydubai (ОАЭ) вновь продлила приостановку рейсов из Дубая в Минеральные Воды и Сочи, на этот раз до 22 января.

Авиакомпания Flydubai (ОАЭ) продлила приостановку рейсов из Дубая в Минеральные Воды и Сочи, на этот раз до 22 января.

Как передает Report, об этом агентству "Интерфакс" сообщил представитель компании.

"Полеты авиакомпании Flydubai между международным аэропортом Дубая (DXB) и аэропортами Минеральных Вод (MRV) и Сочи (AER) временно приостановлены до 22 января 2025 года включительно по техническим причинам", - сказал он.

Ранее, авиакомпания Flydubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минвод с 28 декабря по 5 января 2025 года.