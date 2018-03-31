Флаг США снят со здания американского генконсульства в Петербурге

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Государственный флаг США снят со здания американского генконсульства в Санкт-Петербурге.

Как передает Report, об этом информирует РИА Новости.

Ранее сообщалось, что из здания генконсульства США начали выносить мебель и коробки. Кроме того, с территории начали выезжать первые автомобили с дипломатическими номерами.

29 марта глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сообщил, что 60 сотрудников дипкорпуса США должны покинуть Россию в течение недели.