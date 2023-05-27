Fitch подтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB" со стабильным прогнозом.
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"Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг на уровне "BBB", прогноз - стабильный. Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Республики Казахстан, являются сильные фискальный и внешний балансы, доказавшие свою устойчивость к внешним шокам", - говорится в сообщении.
В отчете агентства отмечается, что значительные резервы активов обеспечивают гибкость бюджетного финансирования и поддерживают экономическую стабильность Казахстана.