Fitch подтвердило кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB" со стабильным прогнозом

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB" со стабильным прогнозом.

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB" со стабильным прогнозом.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

"Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг на уровне "BBB", прогноз - стабильный. Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг Республики Казахстан, являются сильные фискальный и внешний балансы, доказавшие свою устойчивость к внешним шокам", - говорится в сообщении.

В отчете агентства отмечается, что значительные резервы активов обеспечивают гибкость бюджетного финансирования и поддерживают экономическую стабильность Казахстана.