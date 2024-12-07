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Fitch изменило прогноз по кредитному рейтингу Грузии на "негативный"

Fitch изменило прогноз по кредитному рейтингу Грузии на "негативный" Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Грузии в инвалюте со "стабильного" на "негативный" и подтвердило РДЭ на уровне "BB".
В регионе
7 декабря 2024 г. 11:41
Fitch изменило прогноз по кредитному рейтингу Грузии на негативный

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Грузии в инвалюте со "стабильного" на "негативный" и подтвердило РДЭ на уровне "BB".

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в сообщении агентства.

В июне этого года Fitch Ratings изменило прогноз по РДЭ Грузии на "стабильный" с "позитивного".

По мнению Fitch, политические риски в Грузии, вероятно, останутся очень высокими. "Затяжной политический кризис может подорвать институциональную структуру и повлиять на доверие инвесторов и внутреннего рынка, оказав давление на внешнюю ликвидность и обменный курс. В сочетании с ослаблением доверия к государственным институтам это может оказать негативное влияние на показатели госуправления в Грузии, которые традиционно были сильной стороной по сравнению с сопоставимыми странами", - отмечает агентство.

Fitch ожидает рост ВВП Грузии на уровне 8,7% в 2024 году, замедление до 5,3% в 2025 году и 5% в 2026 году.

При этом агентство ожидает, что инфляция в Грузии в 2025 году составит 2,1%, в 2026 году - до 2,3%. Кроме того, Fitch отмечается низкий дефицит госбюджета Грузии, который, по оценке, составит 2,7% ВВП в этом году, 2,5% в 2025 году и 2,3% в 2026 году.

Также агентство отметило умеренный уровень внешнего госдолга Грузии, который составляет в этом году чуть более 38% ВВП, а в 2025-2026 годах сформируется на уровне 38,7% ВВП.

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