Fitch изменило прогноз по кредитному рейтингу Грузии на "негативный"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Грузии в инвалюте со "стабильного" на "негативный" и подтвердило РДЭ на уровне "BB".

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Грузии в инвалюте со "стабильного" на "негативный" и подтвердило РДЭ на уровне "BB".

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в сообщении агентства.

В июне этого года Fitch Ratings изменило прогноз по РДЭ Грузии на "стабильный" с "позитивного".

По мнению Fitch, политические риски в Грузии, вероятно, останутся очень высокими. "Затяжной политический кризис может подорвать институциональную структуру и повлиять на доверие инвесторов и внутреннего рынка, оказав давление на внешнюю ликвидность и обменный курс. В сочетании с ослаблением доверия к государственным институтам это может оказать негативное влияние на показатели госуправления в Грузии, которые традиционно были сильной стороной по сравнению с сопоставимыми странами", - отмечает агентство.

Fitch ожидает рост ВВП Грузии на уровне 8,7% в 2024 году, замедление до 5,3% в 2025 году и 5% в 2026 году.

При этом агентство ожидает, что инфляция в Грузии в 2025 году составит 2,1%, в 2026 году - до 2,3%. Кроме того, Fitch отмечается низкий дефицит госбюджета Грузии, который, по оценке, составит 2,7% ВВП в этом году, 2,5% в 2025 году и 2,3% в 2026 году.

Также агентство отметило умеренный уровень внешнего госдолга Грузии, который составляет в этом году чуть более 38% ВВП, а в 2025-2026 годах сформируется на уровне 38,7% ВВП.