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Финляндия заявила о готовности организовать встречу лидеров России и США

Финляндия заявила о готовности организовать встречу лидеров России и США Предложение было сделано уже некоторое время назад
В регионе
14 апреля 2021 г. 14:29
Финляндия заявила о готовности организовать встречу лидеров России и США
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Финляндия потенциально могла бы принять встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в канцелярии президента Финляндии Саули Ниинистё.

"Финляндия всегда предлагала свои добрые дипломатические услуги. Что касается этой потенциальной встречи, то готовность организовать ее была представлена обеим сторонам", - сказали в канцелярии, отвечая на вопрос, могла бы Финляндия вновь предложить Хельсинки или другой финский город для встречи руководителей двух стран.

В канцелярии пояснили, что предложение было сделано уже некоторое время назад, а не в ходе разговора, проведенного финским и российским лидерами во вторник.

По свидетельству пресс-службы главы администрации США, Байден в беседе с Путиным во вторник выдвинул идею проведения российско-американского саммита на территории третьей страны. Кремль отметил, что стороны выразили готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности.

В этот же день состоялся телефонный разговор Путина и Ниинистё, где российский лидер рассказал финскому коллеге о своей беседе с Байденом и о планирующейся встрече двух президентов.

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Версия на английском языке Finland says it is ready to host Biden and Putin meeting
Версия на азербайджанском языке Finlandiya Baydenlə Putinin görüşünə ev sahibliyi etmək istəyir

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