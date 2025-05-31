Финляндия завершила расследование в отношении нефтяного танкера Eagle S

Национальная уголовная полиция Финляндии завершила предварительное расследование в отношении нефтяного танкера Eagle S, который подозревают в повреждении подводных кабелей в Балтийском море.

Национальная уголовная полиция Финляндии завершила предварительное расследование в отношении нефтяного танкера Eagle S, который подозревают в повреждении подводных кабелей в Балтийском море.

Как передает Report, об этом пишет газета Yle.

Трое членов экипажа подозреваются во вмешательстве в работу телекоммуникационных систем. Правоохранительные органы передали все материалы предварительного расследования зампрокурора Юкке Раппелле.

Напомним, что в начале января этого года полиция Финляндии задержала Eagle S под флагом Островов Кука. Финский оператор электросетей Fingrid, владеющий кабелем EstLink 2, обратился в суд с требованием наложить арест на нефтяной танкер. Судно подозревали в причастности к повреждению электрического кабеля. Однако через два месяца танкер освободили из-за отсутствия оснований для его задержания.