О нас

Финляндия завершила расследование в отношении нефтяного танкера Eagle S

Финляндия завершила расследование в отношении нефтяного танкера Eagle S Национальная уголовная полиция Финляндии завершила предварительное расследование в отношении нефтяного танкера Eagle S, который подозревают в повреждении подводных кабелей в Балтийском море.
В регионе
31 мая 2025 г. 09:45
Финляндия завершила расследование в отношении нефтяного танкера Eagle S

Национальная уголовная полиция Финляндии завершила предварительное расследование в отношении нефтяного танкера Eagle S, который подозревают в повреждении подводных кабелей в Балтийском море.

Как передает Report, об этом пишет газета Yle.

Трое членов экипажа подозреваются во вмешательстве в работу телекоммуникационных систем. Правоохранительные органы передали все материалы предварительного расследования зампрокурора Юкке Раппелле.

Напомним, что в начале января этого года полиция Финляндии задержала Eagle S под флагом Островов Кука. Финский оператор электросетей Fingrid, владеющий кабелем EstLink 2, обратился в суд с требованием наложить арест на нефтяной танкер. Судно подозревали в причастности к повреждению электрического кабеля. Однако через два месяца танкер освободили из-за отсутствия оснований для его задержания.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Finlandiya “Eagle S” neft tankeri ilə bağlı araşdırmanı başa çatdırıb

Экслюзивные новости

Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
30 мая 2025 г. 16:55
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
30 мая 2025 г. 12:54
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
29 мая 2025 г. 15:13
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
26 мая 2025 г. 16:03
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
26 мая 2025 г. 12:49
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
26 мая 2025 г. 11:32
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
24 мая 2025 г. 12:08
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
СВМДА: Утверждение Устава организации в новом статусе ожидается в 2026 году в Баку
22 мая 2025 г. 17:10
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Под Председательством Азербайджана СВМДА движется к статусу полноценной международной организации - ИНТЕРВЬЮ
22 мая 2025 г. 15:07
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
Совет Европы: Поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном
22 мая 2025 г. 09:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi