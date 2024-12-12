О нас

Финляндия усилит наблюдение на границе с РФ с помощью дронов

Финляндия усилит наблюдение на границе с РФ с помощью дронов Финляндия усилит наблюдение на границе с Россией с помощью беспилотников, закупку которых финансирует Еврокомиссия (ЕК).
В регионе
12 декабря 2024 г. 22:15
Финляндия усилит наблюдение на границе с РФ с помощью дронов

Финляндия усилит наблюдение на границе с Россией с помощью беспилотников, закупку которых финансирует Еврокомиссия (ЕК).

Как передает Report, об этом сообщила группа региональных изданий Uutissuomalaisen.

Уточняется, что финансирование от ЕК в размере 50 млн евро, о выделении которого сообщалось накануне, "улучшит возможности пограничной службы страны обнаруживать дроны и предотвращать их появление".

Представитель финской погранохраны Киммо Ахвонен пояснил, что эти средства пойдут не только на обеспечение безопасности, но и на поддержание текущей деятельности. Так, часть суммы будет направлена на развитие радиотехнического наблюдения и обеспечение безопасной передачи данных, а также на приобретение различных патрульных автомобилей и внедорожников.

Напомним, что 11 декабря председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о выделении 170 млн евро для усиления охраны границ стран ЕС, соседствующих с Россией и Беларусью, с целью противодействия миграции.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Finlandiya Rusiya ilə sərhədə nəzarəti gücləndirəcək

Другие новости из категории

СМИ: Израиль после Сирии может ударить по ядерным объектам Ирана
СМИ: Израиль после Сирии может ударить по ядерным объектам Ирана
12 декабря 2024 г. 21:59
Фахреттин Алтун: Турция и в дальнейшем будет поддерживать Сирию
Фахреттин Алтун: Турция и в дальнейшем будет поддерживать Сирию
12 декабря 2024 г. 21:03
Каладзе: Грузия предпримет шаги на пути евроинтеграции
Каладзе: Грузия предпримет шаги на пути евроинтеграции
12 декабря 2024 г. 20:13
Пашинян и Берсе обсудили вопрос заключения мирного договора с Азербайджаном
Пашинян и Берсе обсудили вопрос заключения мирного договора с Азербайджаном
12 декабря 2024 г. 17:52
Эрдоган встретился с Виктором Орбаном
Эрдоган встретился с Виктором Орбаном
12 декабря 2024 г. 16:27
В Свердловской области при обрушении горной породы умер шахтер
В Свердловской области при обрушении горной породы умер шахтер
12 декабря 2024 г. 15:57
Великобритания призвала Грузинскую мечту прислушаться к западным партнерам
Великобритания призвала "Грузинскую мечту" прислушаться к западным партнерам
12 декабря 2024 г. 15:56
В Стамбуле обрушился дом во время работ по его демонтажу
В Стамбуле обрушился дом во время работ по его демонтажу
12 декабря 2024 г. 15:11
Великобритания в 2025 году подпишет с ЕС соглашение о безопасности
Великобритания в 2025 году подпишет с ЕС соглашение о безопасности
12 декабря 2024 г. 13:29
Пашинян: Отказ Армении от границ времен СССР равен отказу от государственности
Пашинян: Отказ Армении от границ времен СССР равен отказу от государственности
12 декабря 2024 г. 09:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi