Финляндия усилит наблюдение на границе с РФ с помощью дронов

Финляндия усилит наблюдение на границе с Россией с помощью беспилотников, закупку которых финансирует Еврокомиссия (ЕК).

Финляндия усилит наблюдение на границе с Россией с помощью беспилотников, закупку которых финансирует Еврокомиссия (ЕК).

Как передает Report, об этом сообщила группа региональных изданий Uutissuomalaisen.

Уточняется, что финансирование от ЕК в размере 50 млн евро, о выделении которого сообщалось накануне, "улучшит возможности пограничной службы страны обнаруживать дроны и предотвращать их появление".

Представитель финской погранохраны Киммо Ахвонен пояснил, что эти средства пойдут не только на обеспечение безопасности, но и на поддержание текущей деятельности. Так, часть суммы будет направлена на развитие радиотехнического наблюдения и обеспечение безопасной передачи данных, а также на приобретение различных патрульных автомобилей и внедорожников.

Напомним, что 11 декабря председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о выделении 170 млн евро для усиления охраны границ стран ЕС, соседствующих с Россией и Беларусью, с целью противодействия миграции.