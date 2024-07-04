Финляндия с 1 сентября ужесточит правила въезда в страну

Финляндия ужесточит ряд правовых норм, касающихся въезда в страну, с 1 сентября.

Финляндия ужесточит ряд правовых норм, касающихся въезда в страну, с 1 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующие изменения утвердило правительство Финляндии.

Президент Александер Стубб формально утвердит эти положения 5 июля.

Закон об иностранцах определит каждую ситуацию, в которой необходимо отказать в выдаче вида на жительство (ВНЖ), включая предоставление ложной информации, нелегальное пребывание, нелегальную работу в Финляндии и брак по расчету, говорится в пояснении МВД. Будет существенно ужесточен порядок получения ВНЖ для лиц, ищущих убежища, в том числе подтверждения их личности. Беженцы не смогут изменить правовые основания для нахождения в стране, например, устроившись на работу, уточняется в сообщении. Также к информации об отказе во въезде в информационной системе Шенгена будут добавлены биометрические данные.

Изменения входили в правительственную программу премьер-министра Петтери Орпо для ужесточения иммиграционной политики.