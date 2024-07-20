О нас

Финляндия расследует нарушение границы российской моторной лодкой

Финляндия расследует нарушение границы российской моторной лодкой Погранохрана Финляндии расследует инцидент с пересечением российской моторной лодкой границы страны.
В регионе
20 июля 2024 г. 06:58
Финляндия расследует нарушение границы российской моторной лодкой

Погранохрана Финляндии расследует инцидент с пересечением российской моторной лодкой границы страны.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованной на сайте погранслужбы информации.

"Катер и его пассажиры пересекли границу из России в Финляндию, а затем вернулись в Россию. Лодка находилась на самой большой глубине [озера Пюхяярви] на территории Финляндии - около 100 м", - говорится в публикации.

Пограничный комиссар региона Северная Карелия проинформировал об инциденте коллегу из Суоярвского района республики Карелия в России, указали в пресс-службе погранохраны.

Согласно данным ведомства, это третье нарушение границы с РФ с начала месяца. О незаконных пересечениях границы России и Финляндии сообщалось 11 и 14 июля.

16 июля президент Финляндии Александр Стубб подписал так называемый "закон о выдворении", который разрешит возвращать в Россию беженцев, прибывших в страну через границу РФ без объяснения причин. Закон вступит в силу с 22 июля.

Финско-российская граница закрыта с ноября 2023 года из-за роста притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. С 15 апреля также закрыты для туристов пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Rusiya Finlandiya ilə sərhədi pozub

Самое читаемое

Захарова: Попытки покушения на Путина готовились на деньги США
Захарова: Попытки покушения на Путина готовились на деньги США
14 июля 2024 г. 11:33
Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
18 июля 2024 г. 11:54
Токаев осудил нападение на Трампа
Токаев осудил нападение на Трампа
14 июля 2024 г. 08:07
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
18 июля 2024 г. 11:59
Новак: В рамках Север-Юг между Астара и Решт будет построена железная дорога
Новак: В рамках "Север-Юг" между Астара и Решт будет построена железная дорога
17 июля 2024 г. 09:33
Спецслужбы Ирана задержали одного из организаторов теракта в Кермане
Спецслужбы Ирана задержали одного из организаторов теракта в Кермане
14 июля 2024 г. 00:39
Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении
Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении
18 июля 2024 г. 10:57
Первый рейс танкера Зангилан состоялся в туркменский порт Аладжа
Первый рейс танкера "Зангилан" состоялся в туркменский порт Аладжа
17 июля 2024 г. 10:49
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
17 июля 2024 г. 12:58
Премьер Армении и замгоссекретаря США обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном
Премьер Армении и замгоссекретаря США обсудили мирный процесс между Баку и Ереваном
13 июля 2024 г. 22:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi