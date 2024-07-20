Финляндия расследует нарушение границы российской моторной лодкой

Погранохрана Финляндии расследует инцидент с пересечением российской моторной лодкой границы страны.

Погранохрана Финляндии расследует инцидент с пересечением российской моторной лодкой границы страны.

Как передает Report, об этом говорится в опубликованной на сайте погранслужбы информации.

"Катер и его пассажиры пересекли границу из России в Финляндию, а затем вернулись в Россию. Лодка находилась на самой большой глубине [озера Пюхяярви] на территории Финляндии - около 100 м", - говорится в публикации.

Пограничный комиссар региона Северная Карелия проинформировал об инциденте коллегу из Суоярвского района республики Карелия в России, указали в пресс-службе погранохраны.

Согласно данным ведомства, это третье нарушение границы с РФ с начала месяца. О незаконных пересечениях границы России и Финляндии сообщалось 11 и 14 июля.

16 июля президент Финляндии Александр Стубб подписал так называемый "закон о выдворении", который разрешит возвращать в Россию беженцев, прибывших в страну через границу РФ без объяснения причин. Закон вступит в силу с 22 июля.

Финско-российская граница закрыта с ноября 2023 года из-за роста притока мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена. С 15 апреля также закрыты для туристов пункты пересечения границы для прогулочных судов в Хаапасаари, портах Нуйямаа и Сантио.