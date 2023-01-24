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Финляндия ожидает приостановки переговоров с Турцией о вступлении в НАТО

Финляндия ожидает приостановки переговоров с Турцией о вступлении в НАТО Переговоры Швеции и Финляндии с Турцией о вступлении в Североатлантический альянс будут приостановлены на несколько недель.
В регионе
24 января 2023 г. 11:47
Финляндия ожидает приостановки переговоров с Турцией о вступлении в НАТО

Переговоры Швеции и Финляндии с Турцией о вступлении в Североатлантический альянс будут приостановлены на несколько недель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто.

"Я думаю, что переговоры в трехстороннем формате с Турцией о вступлении [Финляндии и Швеции] в НАТО будут приостановлены на пару недель", - приводит во вторник слова главы внешнеполитического ведомства агентство Reuters.

Он также уточнил, что 23 января достиг договоренности с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу о том, что стороны "продолжат коммуникацию в прежнем формате", однако потребуется некоторое время, чтобы "страсти улеглись".

По мнению Хаависто, необходимость обсуждать вступление в НАТО Финляндии на отдельном треке, без Швеции, отсутствует.

Ранее лидер датской ультраправой партии "Жесткий курс" Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. Акция прошла в минувшую субботу. В турецком МИД заявили, что сожжение Корана в Стокгольме свидетельствует об уровне исламофобии, расизма и дискриминации в Европе.

Вчера президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что страна не будет поддерживать Швецию и Финляндию в вопросе вступления в альянс.

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Версия на английском языке Finland says timeout needed in talks with Turkiye over NATO bid

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