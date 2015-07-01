Финляндия отказала Нарышкину во въезде для участия в cессии ПА ОБСЕ

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Финляндия приняла решение не выдавать спикеру Государственной думы России Сергею Нарышкину разрешение на въезд в страну для участия в сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), которая пройдет 5-9 июля. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель МИД Финляндии Веса Хяккинен.

Он объяснил это решение тем, что Нарышкин находится в санкционном списке ЕС. Как ранее сообщал Хяккинен, всего разрешение на въезд для участия в ПА ОБСЕ не смогут получить шесть членов российской делегации, которые включены в черный список. До последнего времени МИД Финляндии вел консультации о возможности разрешить им въезд в страну в порядке исключения.