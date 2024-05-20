Финансовый комитет парламента Грузии отклонил вето президента на "проект закона об офшорах"

Финансово-бюджетный комитет парламента Грузии отклонил замечания президента Саломе Зурабишвили и вето на так называемый "законопроект об офшорах".

Финансово-бюджетный комитет парламента Грузии отклонил замечания президента Саломе Зурабишвили и вето на так называемый "законопроект об офшорах".

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

Речь идет о поправках в Налоговый кодекс, согласно которым предусматривается внедрение льготного режима, а также освобождение от налогов на вывоз капитала и всех видов активов из офшорных зон в Грузию до 1 января 2028 года.

Спикер парламента Шалва Папуашвили сказал, что парламент снимет вето президента на одном из ближайших пленарных заседаний. Он назвал бредом утверждения, что благодаря этому в Грузию могут попасть санкционные активы.

Президент Грузии наложила вето на закон 3 мая.

Отметим, что согласно документу, получившие офшорные активы грузинские предприятия планируется освободить от налогов на имущество вплоть до 2030 года. Авторы законопроекта назвали целью инициативы стимулирование иностранных инвестиций и создание благоприятных условий для вывоза капитала из третьих стран в Грузию.