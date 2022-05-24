Финансовая поддержка ЕС для Украины стала крупнейшей в истории союза

Экономическая поддержка Украины со стороны ЕС стала крупнейшей в истории союза, оказанной третьей стране.

Экономическая поддержка Украины со стороны ЕС стала крупнейшей в истории союза, оказанной третьей стране.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении на международном экономическом форуме в Давосе.

По ее словам, макрофинансовая поддержка составила порядка десяти миллиардов евро.

"Это крупнейший в истории ЕС пакет поддержки для третьей страны", — сказала она.

Отметим, что ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о том, что с 24 февраля ЕС ассигновал уже 1,5 млрд евро на поставки вооружений Украине.