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Финансовая поддержка ЕС для Украины стала крупнейшей в истории союза

Финансовая поддержка ЕС для Украины стала крупнейшей в истории союза Экономическая поддержка Украины со стороны ЕС стала крупнейшей в истории союза, оказанной третьей стране.
В регионе
24 мая 2022 г. 14:16
Финансовая поддержка ЕС для Украины стала крупнейшей в истории союза

Экономическая поддержка Украины со стороны ЕС стала крупнейшей в истории союза, оказанной третьей стране.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем выступлении на международном экономическом форуме в Давосе.

По ее словам, макрофинансовая поддержка составила порядка десяти миллиардов евро.

"Это крупнейший в истории ЕС пакет поддержки для третьей страны", — сказала она.

Отметим, что ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о том, что с 24 февраля ЕС ассигновал уже 1,5 млрд евро на поставки вооружений Украине.

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Версия на английском языке EU's financial aid to Ukraine becomes largest in union's history

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