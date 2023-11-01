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Финансирование аппарата премьера Армении превысит $60 млн в 2024 году

Финансирование аппарата премьера Армении превысит $60 млн в 2024 году Расходы на аппарат премьер-министра Армении в 2024 году увеличатся на 4,7 млрд драмов (11,7 млн долларов) и составят 24,5 млрд драмов (61,3 млн долларов).
В регионе
1 ноября 2023 г. 10:42
Финансирование аппарата премьера Армении превысит $60 млн в 2024 году

Расходы на аппарат премьер-министра Армении в 2024 году увеличатся на 4,7 млрд драмов (11,7 млн долларов) и составят 24,5 млрд драмов (61,3 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщил замруководителя аппарата премьера Армен Хачатрян на заседании постоянных комиссий Национального собрания по проекту госбюджета на 2024 год.

По его словам, это обусловлено намерением приобрести оборудование и программное обеспечение для аппарата премьера.

Депутат фракции "Айастан" Артур Хачатрян заявил, что у него есть сомнения относительно эффективной траты этих средств. В частности, депутат недоволен тем, что на его запросы отвечают с опозданиями. В ответ на это замглавы аппарата отметил, что в офисе премьера все сроки соблюдаются, и стараются работать максимально эффективно.

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Версия на азербайджанском языке Nikol Paşinyan hökumət aparatının xərclərini 61,3 milyon dollara çatdırır

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