Financial Times узнал о состоянии Чубайса

Бывший спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс, который был доставлен в итальянскую клинику в связи с ухудшением состояния здоровья, находится

Бывший спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс, который был доставлен в итальянскую клинику в связи с ухудшением состояния здоровья, находится в стабильном состоянии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник газета Financial Times.

"Он в стабильном состоянии, - приводит газета высказывания источника. - Он может ходить и разговаривать. Он в порядке".

Источник также сообщил Financial Times, что Чубайс не думает, что его отравили. "Подобные подозрения совершенно понятны. Но он (Чубайс – ред.) так не думает", - заявил источник издания. Утром в понедельник итальянская газета "Репубблика" выступила с утверждением, что Чубайс почувствовал первые симптомы недомогания во время отдыха на курорте Коста-Смеральда на Сардинии. Газета также утверждала, что полиция якобы задействовала своих специалистов для проведения тестов, чтобы выяснить, не идет ли речь об отравлении.