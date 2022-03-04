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Financial Times: НАТО обсудит закрытие неба над Украиной

Financial Times: НАТО обсудит закрытие неба над Украиной Члены НАТО на встрече 4 марта обсудят введение над Украиной бесполетной зоны после атаки россиянами Запорожской АЭС.
В регионе
4 марта 2022 г. 17:27
Financial Times: НАТО обсудит закрытие неба над Украиной

Члены НАТО на встрече 4 марта обсудят введение над Украиной бесполетной зоны после атаки россиянами Запорожской АЭС.

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, пишет Financial Times.

Издание обращает внимание, что ночной штурм российских войск Запорожской АЭС побудил президента США Джо Байдена в очередной раз призвать Россию к немедленному прекращению огня.

По словам Альбареса, НАТО обсудит возможное вмешательство в ситуацию в Украине, включая введение бесполетной зоны, во время саммита в пятницу, 4 марта.

В то же время он добавил, что положительное решение по этому поводу остается маловероятным.

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