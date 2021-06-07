Филип Рикер: Грузия остается ключевым стратегическим партнером США на Южном Кавказе

"Грузия остается ключевым стратегическим партнером администрации Байдена-Харриса на Южном Кавказе и очень важным партнером в Черноморском регионе”.

"Грузия остается ключевым стратегическим партнером администрации Байдена-Харриса на Южном Кавказе и очень важным партнером в Черноморском регионе”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на пресс-конференции в Тбилиси заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер.

Он отметил, что его визит в регион был назначен на март прошлого года, но был отложен из-за пандемии коронавируса.

Официальный представитель Госдепартамента США заявил, что после Тбилиси он посетит Баку и Ереван и вновь вернется в Грузию.