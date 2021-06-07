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Филип Рикер: Грузия остается ключевым стратегическим партнером США на Южном Кавказе

Филип Рикер: Грузия остается ключевым стратегическим партнером США на Южном Кавказе "Грузия остается ключевым стратегическим партнером администрации Байдена-Харриса на Южном Кавказе и очень важным партнером в Черноморском регионе”.
В регионе
7 июня 2021 г. 18:23
Филип Рикер: Грузия остается ключевым стратегическим партнером США на Южном Кавказе
Филип Рикер

"Грузия остается ключевым стратегическим партнером администрации Байдена-Харриса на Южном Кавказе и очень важным партнером в Черноморском регионе”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на пресс-конференции в Тбилиси заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер.

Он отметил, что его визит в регион был назначен на март прошлого года, но был отложен из-за пандемии коронавируса.

Официальный представитель Госдепартамента США заявил, что после Тбилиси он посетит Баку и Ереван и вновь вернется в Грузию.

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Версия на английском языке Philip Reeker: Georgia remains key strategic partner for US in Caucasus
Версия на азербайджанском языке Filip Riker: “Gürcüstan ABŞ-ın Cənubi Qafqazda əsas strateji tərəfdaşı olaraq qalır”

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