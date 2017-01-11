Фикри Ышык: Турецкие военнослужащие будут оставаться в Башике до тех пор, пока регион не расчистят от ИГ

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ "Мы не ждем помощи от Турции в проведении операции и в течение 3 месяцев освободим Мосул от террористов".

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом, комментируя вопрос о выходе турецких военнослужащих из Башики, сказал посол Ирака в Анкаре Таллал Джамиль Салех аль-Обаиди.

Посол также подчеркнул, что иракский регион Синджар будет расчищен от террористической группировки РПК.

По словам министра обороны Турции Фикри Ышыка, турецкие военнослужащие вынуждены оставаться в иракском регионе Башика: "Турецкие военнослужащие будут оставаться в регионе до тех пор, пока не расчистят его от террористов ИГ".

Отметим, что в ходе визита в Ирак 7-8 января премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что военнослужащие не покинут военную базу в Башике: "Это не означает, что военный лагерь не зависит от правительства в Ираке. Конечно же, находящиеся там турецкие военнослужащие продолжат свою службу. При удобном случае мы по-дружески обсудим это".

Напомним, что в расположенной близ региона Башика иракской провинции Мосул находится военная база Турции. Здесь проводятся учения с боевиками курдской автономии на севере Ирака для борьбы с террористической группировкой ИГ. Ирак требует от Турции вывести своих военнослужащих из Башики. Турция же заявляет, что находится там в рамках международно-правовых норм.