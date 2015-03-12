Фигурант дела об убийстве Бориса Немцова признал cвою вину

Баку. 12 марта. REPORT. AZ/ Фигурант дела об убийстве политика Бориса Немцова Заур Дадаев признал свою вину. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, информацию об этом подтвердил его адвокат Иван Герасимов.

"Оглашая постановление, судья указала, что он признал вину. Она не была голословна", - пояснил он.

В настоящий момент по делу об убийстве Бориса Немцова арестованы пять человек - Хамзат Бахаев, Заур Дадаев, бывший заместитель командира батальона "Север" ВВ МВД России, Анзор Губашев, его брат Шагид Губашев, а также Тамерлан Эскерханов.

Как считают в правоохранительных органах, организатором преступной группы и самого преступления являлся Заур Дадаев. Он же мог выступить и его непосредственным исполнителем, расстреляв политика на мосту. Все остальные участники группы являлись пособниками.