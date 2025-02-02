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Фидан: Турция готова принять освобожденных в Газе палестинских заключенных

Фидан: Турция готова принять освобожденных в Газе палестинских заключенных Турция готова принять на своей территории освобожденных в Газе палестинских заключенных.
В регионе
2 февраля 2025 г. 16:24
Фидан: Турция готова принять освобожденных в Газе палестинских заключенных

Турция готова принять на своей территории освобожденных в Газе палестинских заключенных.

Как передает Report, об этом сообщил в Дохе глава турецкого МИД Хакан Фидан по итогам переговоров с главой правительства, министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, трансляция которых велась в соцсети X.

"Одно из условий соглашения о прекращении огня в секторе Газа предусматривает, что палестинские заключенные после освобождения не должны оставаться на землях Палестины. Наш президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что совместно с другими странами мы готовы принять у себя освобожденных палестинцев. Другие страны также будут вносить вклад в реализацию соглашения", - сказал Фидан.

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Версия на азербайджанском языке Fidan: Türkiyə Qəzzada azad edilən fələstinli məhbusları qəbul etməyə hazırdır

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