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Фидан: Следующая неофициальная встреча глав МИД стран НАТО пройдет в Турции

Фидан: Следующая неофициальная встреча глав МИД стран НАТО пройдет в Турции На заседании глав МИД стран -участниц НАТО в Брюсселе принято решение о проведении следующей неофициальной встречи членов Североатлантического блока в Турции в 2025 году.
В регионе
5 апреля 2024 г. 11:24
Фидан: Следующая неофициальная встреча глав МИД стран НАТО пройдет в Турции

На заседании глав МИД стран -участниц НАТО в Брюсселе принято решение о проведении следующей неофициальной встречи членов Североатлантического блока в Турции в 2025 году.

Как передает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан журналистам по итогам заседания глав МИД стран-участниц НАТО в Брюсселе.

Он выступил с инициативой провести встречу в Турции, и это предложение было принято.

"Турция является важным членом НАТО на протяжении 72 лет. Она вносит свой вклад в НАТО на протяжении 72 лет. Наши вооруженные силы активно участвуют в миссиях НАТО", - сказал он.

По его словам, в рамках встречи состоялись три сессии: переговоры между главами МИД стран участниц НАТО, встреча Совета НАТО-Украина и, наконец, встреча с партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan: NATO XİN başçılarının növbəti qeyri-rəsmi görüşü Türkiyədə keçiriləcək
Версия на английском языке Fidan: Next informal meeting of NATO FMs to be held in Türkiye

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