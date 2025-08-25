Фидан: Сирия вышла на новый и очень серьезный этап развития

Турция в очередной раз выражает приверженность территориальной целостности, суверенитету и безопасности Сирии. Но, как и и говорили ранее после 8 декабря, Сирия вступила в новую более сложную фазу.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, отвечая на вопросы журналистов по итогам внеочередной сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).

"Много сложностей. Проблемные направления стали более очевидными, и начался более ясный период. На этом этапе на долю Турцию выпадает большая ответственность", - сказал министр.

Фидан обратил внимание на то, что Сирия нуждается в серьезных инвестициях и обновлении инфраструктуры.