О нас

Фидан: Сирия вышла на новый и очень серьезный этап развития

Фидан: Сирия вышла на новый и очень серьезный этап развития Турция в очередной раз выражает приверженность территориальной целостности, суверенитету и безопасности Сирии. Но, как и и говорили ранее после 8 декабря, Сирия вступила в новую более сложную фазу.
В регионе
25 августа 2025 г. 23:19
Фидан: Сирия вышла на новый и очень серьезный этап развития

Турция в очередной раз выражает приверженность территориальной целостности, суверенитету и безопасности Сирии. Но, как и и говорили ранее после 8 декабря, Сирия вступила в новую более сложную фазу.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, отвечая на вопросы журналистов по итогам внеочередной сессии Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества (ОИС).

"Много сложностей. Проблемные направления стали более очевидными, и начался более ясный период. На этом этапе на долю Турцию выпадает большая ответственность", - сказал министр.

Фидан обратил внимание на то, что Сирия нуждается в серьезных инвестициях и обновлении инфраструктуры.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Fidan: Suriyada bir dövr sona çatdı, lakin başlayan yeni dövr elə də asan deyil

Самое важное

Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
ФотоПрезиденту Азербайджана Ильхаму Алиеву подарили ахалтекинского скакуна
22 августа 2025 г. 20:58
В Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
ФотоВ Туркменбаши состоялась встреча высокого уровня между Туркменистаном, Азербайджаном и Узбекистаном
22 августа 2025 г. 18:45
Президент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с жителями города Кяльбаджар, вручил им ключи от квартир
21 августа 2025 г. 20:09
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
Ильхам Алиев: Ненавистная Минская группа уже доживает свои последние дни
21 августа 2025 г. 12:53
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Гянджу
20 августа 2025 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi