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Фидан: Сирийский народ заново определит будущее своей страны

Фидан: Сирийский народ заново определит будущее своей страны Сирийский народ заново определит будущее своей страны.
В регионе
8 декабря 2024 г. 14:42
Фидан: Сирийский народ заново определит будущее своей страны

Сирийский народ заново определит будущее своей страны.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Дохе.

Он отметил, что турецкая сторона придает большое значение суверенитету и территориальной целостности Сирии. По словам главы МИД, миллионы сирийцев, вынужденных покинуть свою страну, теперь смогут вернуться.

"Турция будет работать над восстановлением Сирии. Мы должны быть очень осторожны, чтобы ИГИЛ и РКК не воспользовались текущей ситуацией. Мы продолжаем контакты с нашими американскими друзьями. Сирийские государственные институты должны быть защищены, а оппозиционные силы - объединиться", - подчеркнул Х.Фидан.

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Версия на английском языке Hakan Fidan: Syrian people will reshape their country's future
Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan: Suriya xalqı ölkəsinin gələcəyini yenidən formalaşdıracaq

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