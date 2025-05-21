Фидан: Переговоры в Стамбуле могут стать основой для урегулирования в Украине

Прошедшие в Стамбуле переговоры делегаций России и Украины станут основой для всеобъемлющего прекращения огня и мирного урегулирования конфликта.

Прошедшие в Стамбуле переговоры делегаций России и Украины станут основой для всеобъемлющего прекращения огня и мирного урегулирования конфликта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на заседании Совета министров иностранных дел стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Будапеште.

"Мы надеемся, что переговоры в Стамбуле проложат путь к всеобъемлющему прекращению огня и установлению справедливого и прочного мира в будущем", - сказал Фидан.

16 мая в Стамбуле прошли переговоры между РФ и Украиной. По их итогам Москва и Киев договорились обменяться пленными по формуле "1 000 на 1 000", представить свое видение возможного будущего прекращения огня, прописав его в деталях, а также продолжить переговорный процесс.