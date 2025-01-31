Фидан обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии

Главы МИД Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров в ходе телефонного разговора 31 января обсудили по телефону ситуацию в Сирии и региональные темы.

Главы МИД Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров в ходе телефонного разговора 31 января обсудили ситуацию в Сирии и региональные темы.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в МИД Турции.

"31 января министр иностранных дел Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Обсуждались региональные события и ситуация в Сирии. Подчеркнута поддержка обеими странами политического единства Сирии, отмечена важность того, чтобы политический переходный процесс был инклюзивным", - сказал собеседник.