О нас

Фидан обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии

Фидан обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии Главы МИД Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров в ходе телефонного разговора 31 января обсудили по телефону ситуацию в Сирии и региональные темы.
В регионе
31 января 2025 г. 19:33
Фидан обсудил с Лавровым ситуацию в Сирии

Главы МИД Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров в ходе телефонного разговора 31 января обсудили ситуацию в Сирии и региональные темы.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в МИД Турции.

"31 января министр иностранных дел Хакан Фидан провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Обсуждались региональные события и ситуация в Сирии. Подчеркнута поддержка обеими странами политического единства Сирии, отмечена важность того, чтобы политический переходный процесс был инклюзивным", - сказал собеседник.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Türkiye, Russia mull situation in Syria
Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan Sergey Lavrovla Suriyadakı vəziyyəti və regional məsələləri müzakirə edib

Другие новости из категории

Доходы Турции от туризма выросли на 8,3%
Доходы Турции от туризма выросли на 8,3%
31 января 2025 г. 18:56
Более 210 отелей опечатаны в Турции в ходе противопожарных проверок
Более 210 отелей опечатаны в Турции в ходе противопожарных проверок
31 января 2025 г. 17:55
Пашинян заявил о противоречии между исторической и реальной Арменией
Пашинян заявил о противоречии между исторической и реальной Арменией
31 января 2025 г. 15:28
Израиль завтра освободит 90 палестинских заключенных
Израиль завтра освободит 90 палестинских заключенных
31 января 2025 г. 14:57
Пашинян: Армения согласна на роспуск Минской группы ОБСЕ
Пашинян: Армения согласна на роспуск Минской группы ОБСЕ
31 января 2025 г. 14:40
Захарова прокомментировала фейки от имени официальных лиц РФ и Азербайджана
Захарова прокомментировала фейки от имени официальных лиц РФ и Азербайджана
31 января 2025 г. 14:24
Пашинян: Процесс делимитации границ стал очень предметным в 2024 году
Пашинян: Процесс делимитации границ стал очень предметным в 2024 году
31 января 2025 г. 14:07
Захарова жестко ответила на провокационный вопрос армянского журналиста
Захарова жестко ответила на провокационный вопрос армянского журналиста
31 января 2025 г. 13:58
Песков: Путин проведет оперативное совещание Совбеза России
Песков: Путин проведет оперативное совещание Совбеза России
31 января 2025 г. 13:55
Пашинян: Армения себя неплохо чувствует в ЕАЭС
Пашинян: Армения себя неплохо чувствует в ЕАЭС
31 января 2025 г. 13:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi