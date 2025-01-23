Стали известны детали телефонного разговора Фидана и Лаврова

Министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонный разговор.
Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию МИД РФ.
"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее. Подтверждена необходимость безусловного уважения суверенитета, единства и территориальной целостности САР", - говорится в информации.
Главы внешнеполитических ведомств акцентировали важность объединения усилий всех “внешних игроков”, способных реально содействовать всестороннему урегулированию ситуации в Сирии на основе обеспечения законных прав всех сирийских граждан независимо от их политических взглядов и этноконфессиональной принадлежности.
Кроме этого, Лавров еще выразил соболезнования в связи с трагическими событиями на горнолыжном курорте в провинции Болу, в результате которых погибло и пострадало большое количество людей.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан поговорил по телефону с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в МИД Турции.
Было отмечено, что они обсудили Сирию и борьбу с терроризмом.