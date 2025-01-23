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Стали известны детали телефонного разговора Фидана и Лаврова

Стали известны детали телефонного разговора Фидана и Лаврова Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан поговорил по телефону с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
В регионе
23 января 2025 г. 19:33
Стали известны детали телефонного разговора Фидана и Лаврова

Министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонный разговор.

Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее. Подтверждена необходимость безусловного уважения суверенитета, единства и территориальной целостности САР", - говорится в информации.

Главы внешнеполитических ведомств акцентировали важность объединения усилий всех “внешних игроков”, способных реально содействовать всестороннему урегулированию ситуации в Сирии на основе обеспечения законных прав всех сирийских граждан независимо от их политических взглядов и этноконфессиональной принадлежности.

Кроме этого, Лавров еще выразил соболезнования в связи с трагическими событиями на горнолыжном курорте в провинции Болу, в результате которых погибло и пострадало большое количество людей.

18:58

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан поговорил по телефону с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил источник в МИД Турции.

Было отмечено, что они обсудили Сирию и борьбу с терроризмом.

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