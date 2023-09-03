Фидан: Мы с большой озабоченностью наблюдаем возникновение напряженности в Киркуке

"Мир и стабильность Киркука напрямую влияют на мир и стабильность всего Ирака. Мы рассматриваем Киркук как символ культуры мирного сосуществования".

"Мир и стабильность Киркука напрямую влияют на мир и стабильность всего Ирака. Мы рассматриваем Киркук как символ культуры мирного сосуществования".

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на пресс-конференции в Тегеране после переговоров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Отметив, что Киркук представляет собой своеобразную модель Ирака с точки зрения этнического и конфессионального состава, Фидан сказал: "Мир и стабильность в Киркуке напрямую влияют на мир и стабильность во всем Ираке. Мы рассматриваем Киркук как символ культуры мирного сосуществования".

Фидан добавил, что правительство, созданное под руководством премьер-министра Ирака Мухаммеда Шиа ас-Судани, принесло стране стабильность: "Поддерживаем усилия, предпринимаемые им и его правительством в области восстановления инфраструктуры и привлечения инвестиций. Осознаем, насколько это важно для настоящего и будущего Ирака. В такой период мы с грустью и большой озабоченностью наблюдаем возникновение напряженности, приводящей к человеческим жертвам в Киркуке, который является родиной наших туркманских соотечественников, являющихся одними из коренных и основополагающих элементов Ирака".

Подчеркнув, что мнение о необходимости избегать подобной напряженности ранее было высказано иракским властям, глава МИД Турции сказал:

"Требуем от иракских властей положить конец присутствию РКК в городе, которое в последнее время усилилось. Киркук - древний город, который в последнее время пережил большие страдания и массовые убийства. Считаем, что необходимо сохранить хрупкое социальное равновесие в этом городе и предоставить всем социальным слоям равное право голоса в вопросах представительства и управления. В этой связи поддерживаем давно известную вам формулу, обеспечивающую равное представительство всех слоев населения в городе и их участие в управлении. Защита прав и интересов наших туркманских соотечественников является одним из основных принципов нашей политики в отношении Ирака. Мы и впредь будем выступать против подчинения прав туркман политическим интригам и поддерживать их во всех областях".