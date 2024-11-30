Фидан и Лавров обсудили ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил ситуацию в Сирии со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил ситуацию в Сирии со своим российским коллегой Сергеем Лавровым.

Об этом Report сообщает со ссылкой на DHA.

"Министр иностранных дел Хакан Фидан сегодня провел телефонный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе разговора обсуждалась ситуация в Сирии и Астанинский процесс", - сообщили агентству во внешнеполитическом ведомстве.

Других подробностей разговора не приводится.

Напомним, что ситуация в Сирии обострилась 27 ноября. После трехдневных боев повстанцы вошли во второй по значимости город страны Алеппо впервые с 2016 года, когда они были вытеснены из восточных районов в результате длительных боевых действий. Власти 30 ноября заявили о выводе правительственных войск из города.

Агентство АР отмечает, что наступление началось, когда проиранские группировки, включая "Хезболлах", прежде сражавшиеся на стороне правительства, оказались отвлечены войной с Израилем. Согласно информации, правительственные войска не смогли оказать значительного сопротивления повстанцам. Экс-посол США в Сирии Роберт Форд выразил мнение, что сирийская армия в некоторых местах оказалась "почти разгромлена".