О нас

Фидан и Блинкен обсудили азербайджано-армянскую нормализацию

Фидан и Блинкен обсудили азербайджано-армянскую нормализацию Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен в кулуарах Саммита G-20 в Рио-де-Жанейро обсудили мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией.
В регионе
22 февраля 2024 г. 02:32
Фидан и Блинкен обсудили азербайджано-армянскую нормализацию

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен в кулуарах Саммита G-20 в Рио-де-Жанейро обсудили мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом сообщили турецкие дипломатические источники.

Согласно информации, Фидан и Блинкен обменялись мнениями о шагах, которые могут быть предприняты для обеспечения полного прекращения огня в секторе Газа "как можно скорее".

Они также обсудили войну в Украине, процесс расширения НАТО, мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией и другие региональные вопросы.

По сведениям источников, стороны также обсудили график визитов на высоком уровне, которые состоятся в ближайший период.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan Antoni Blinkenlə Azərbaycan və Ermənistan arasındakı sülh danışıqlarını müzakirə edib

Экслюзивные новости

Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
Эрсин Татар: Мы ценим теплое отношение азербайджанцев к Северному Кипру
20 февраля 2024 г. 19:09
Какой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
ФотоКакой будет судьба 112-летнего исторического здания в центре Баку?
20 февраля 2024 г. 15:33
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
Комиссар ЕС по энергетике примет участие в заседании Консультативного совета ЮГК
20 февраля 2024 г. 09:33
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
Азербайджанский рефери ФИФА получил очередное назначение от УЕФА
19 февраля 2024 г. 17:11
Политолог: Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом эффективны и своевременны
Политолог: Усилия Азербайджана по борьбе с неоколониализмом эффективны и своевременны
19 февраля 2024 г. 15:13
В Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
ВидеоВ Малыбейли обнаружена постройка, где армянские сепаратисты удерживали пленных азербайджанцев
19 февраля 2024 г. 14:37
Мирко Даутович: Отношения между Азербайджаном и Сербией остаются на высоком уровне
Мирко Даутович: Отношения между Азербайджаном и Сербией остаются на высоком уровне
19 февраля 2024 г. 14:31
Президент Сенегала посетит Баку для участия в COP29
Президент Сенегала посетит Баку для участия в COP29
19 февраля 2024 г. 12:55
Алаа Аль-Хурдажи: COP29 будет ориентирован на финансирование программ по изменению климата
Алаа Аль-Хурдажи: COP29 будет ориентирован на финансирование программ по изменению климата
16 февраля 2024 г. 13:57
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
В прошлом году в Азербайджане зарегистрировано более 100 патентов на изобретения
15 февраля 2024 г. 16:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi