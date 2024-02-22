Фидан и Блинкен обсудили азербайджано-армянскую нормализацию

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен в кулуарах Саммита G-20 в Рио-де-Жанейро обсудили мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен в кулуарах Саммита G-20 в Рио-де-Жанейро обсудили мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report , об этом сообщили турецкие дипломатические источники.

Согласно информации, Фидан и Блинкен обменялись мнениями о шагах, которые могут быть предприняты для обеспечения полного прекращения огня в секторе Газа "как можно скорее".

Они также обсудили войну в Украине, процесс расширения НАТО, мирные переговоры между Азербайджаном и Арменией и другие региональные вопросы.

По сведениям источников, стороны также обсудили график визитов на высоком уровне, которые состоятся в ближайший период.