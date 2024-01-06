Фидан и Блинкен обсудили азербайджано-армянскую нормализацию

Глава МИД Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Стамбуле обсудили вопросы доставки российского и украинского продовольствия на мировые рынки.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Стамбуле обсудили нормализацию азербайджано-армянских отношений.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщил дипломатический источник.

Согласно информации, главы внешнеполитических ведомств также обменялись мнениями по вопросам безопасной доставки на мировые рынки продуктов питания, произведенных в России и Украине.

Х.Фидан заявил, что Турция не желает роста напряженности в регионе Черного моря. Турецкий министр также сообщил Блинкену, что Анкара ждет завершения процесса закупки F-16.

В ходе встречи, турецкий министр также заявил, что окончательное решение в вопросе членства Швеции в НАТО примет парламент Турции, на рассмотрении которого сейчас находится соответствующий ратификационный протокол.