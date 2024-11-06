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Фидан: Азербайджан и Армения приближаются к подписанию мирного соглашения

Фидан: Азербайджан и Армения приближаются к подписанию мирного соглашения Азербайджан м Армения приближаются к подписанию мирного соглашения.
В регионе
6 ноября 2024 г. 09:59
Фидан: Азербайджан и Армения приближаются к подписанию мирного соглашения

Азербайджан и Армения приближаются к подписанию мирного соглашения.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, такое мнение выразил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Фидан в беседе с журналистами подчеркнул важность мира на Кавказе: "Мы считаем соглашение между Азербайджаном и Арменией крайне важным шагом для стабильности и мира в регионе. Нас радует, что стороны приближаются к достижению договоренности".

Он добавил, что утверждение регламента комиссий по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией является хорошим примером этого прогресса.

"После подписания соглашения [о мире] между Азербайджаном и Арменией, отношения Турции и Армении также нормализуются", - сказал он.

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Версия на английском языке Turkish foreign minister reveals condition for normalization of relations with Armenia
Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan Türkiyənin Ermənistanla münasibətlərinin normallaşması üçün şərti xatırladıb

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