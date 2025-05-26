Фицо: Торговая война с США поставит под угрозу около 20 тыс. рабочих мест в Словакии

Около 20 тыс. рабочих мест в Словакии могут оказаться под угрозой в случае эскалации торговой войны с США.

Около 20 тыс. рабочих мест в Словакии могут оказаться под угрозой в случае эскалации торговой войны с США.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявид в ходе выступления на открытии международной конференции Yerevan Dialogue премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Он подчеркнул, что автомобильная промышленность является основой экономики Словакии. По этой причине Словакии необходимо активизировать торговые отношения со странами, заинтересованными в свободной торговле, и диверсифицировать направления экспорта.

"Я посещаю много стран по всему миру и делаю все возможное, чтобы инвестировать в отношения с нашими партнерами в Азии, Африке или Южной Америке. Мы продвигаем наши отношения с Республикой Корея и Китайской Народной Республикой на уровень стратегического партнерства. И мы работаем над укреплением отношений с Индией, Индонезией, Японией и Вьетнамом", - отметил он.