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Фицо: Армении и Азербайджану необходимо завершить процесс нормализации отношений

Фицо: Армении и Азербайджану необходимо завершить процесс нормализации отношений Армении и Азербайджану необходимо завершить процесс нормализации отношений.
В регионе
26 мая 2025 г. 13:47
Фицо: Армении и Азербайджану необходимо завершить процесс нормализации отношений

Армении и Азербайджану необходимо завершить процесс нормализации отношений.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на международной конференции Yerevan Dialogue.

"Сделанное ранее в этом году заявление о завершении работы над текстом соглашения - решающий шаг на пути к прочному миру и безопасности в регионе. Важно сохранить и обеспечить плавное завершение этого процесса", - отметил он.

Касаясь развития отношений между Арменией и ЕС, он сказал, что Словакия готова поделиться своим опытом — от рыночных и социальных реформ до полной реализации потенциала соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве и диалога по либерализации визового режима.

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Версия на азербайджанском языке Fitso: Ermənistan və Azərbaycan münasibətlərin normallaşdırılması prosesini tamamlamalıdır
Версия на английском языке Fico: Armenia and Azerbaijan should finalize normalization process

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