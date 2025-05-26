Фицо: Армении и Азербайджану необходимо завершить процесс нормализации отношений

Армении и Азербайджану необходимо завершить процесс нормализации отношений.

Армении и Азербайджану необходимо завершить процесс нормализации отношений.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо на международной конференции Yerevan Dialogue.

"Сделанное ранее в этом году заявление о завершении работы над текстом соглашения - решающий шаг на пути к прочному миру и безопасности в регионе. Важно сохранить и обеспечить плавное завершение этого процесса", - отметил он.

Касаясь развития отношений между Арменией и ЕС, он сказал, что Словакия готова поделиться своим опытом — от рыночных и социальных реформ до полной реализации потенциала соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве и диалога по либерализации визового режима.