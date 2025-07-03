Фетек Каракуш: Учения "Анатолийский орел" укрепляют сотрудничество ВВС разных стран

Международные учения "Анатолийский орел" являются платформой для совместных действий военно-воздушных сил разных государств.

Международные учения "Анатолийский орел" являются платформой для совместных действий военно-воздушных сил разных государств.

Как передает корреспондент Report из Коньи, об этом заявил представитель Военно-воздушных сил Турции (ВВС) Фетек Каракуш на пресс-конференции, посвященной международным учениям "Анатолийский орел-2025".

По его словам, ежегодные учения способствуют укреплению военного сотрудничества между странами-участницами. "В ходе учений мы обмениваемся знаниями, навыками и опытом в условиях реальной войны. Для этого в рамках учений предпринимаются все необходимые шаги", - отметил он.

Каракуш подчеркнул, что нынешние учения отличаются от предыдущих рядом новшеств, среди которых передача участникам знаний по нейтрализации крылатых ракет, а также проведение совместных бомбардировок с применением беспилотников и организация их защиты.

Представитель ВВС Турции назвал демонстрацию навыков пилотов, участвующих в учениях, в боевых условиях "хорошей тренировкой".