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Фетек Каракуш: Учения "Анатолийский орел" укрепляют сотрудничество ВВС разных стран

Фетек Каракуш: Учения "Анатолийский орел" укрепляют сотрудничество ВВС разных стран Международные учения "Анатолийский орел" являются платформой для совместных действий военно-воздушных сил разных государств.
В регионе
3 июля 2025 г. 12:16
Фетек Каракуш: Учения Анатолийский орел укрепляют сотрудничество ВВС разных стран

Международные учения "Анатолийский орел" являются платформой для совместных действий военно-воздушных сил разных государств.

Как передает корреспондент Report из Коньи, об этом заявил представитель Военно-воздушных сил Турции (ВВС) Фетек Каракуш на пресс-конференции, посвященной международным учениям "Анатолийский орел-2025".

По его словам, ежегодные учения способствуют укреплению военного сотрудничества между странами-участницами. "В ходе учений мы обмениваемся знаниями, навыками и опытом в условиях реальной войны. Для этого в рамках учений предпринимаются все необходимые шаги", - отметил он.

Каракуш подчеркнул, что нынешние учения отличаются от предыдущих рядом новшеств, среди которых передача участникам знаний по нейтрализации крылатых ракет, а также проведение совместных бомбардировок с применением беспилотников и организация их защиты.

Представитель ВВС Турции назвал демонстрацию навыков пилотов, участвующих в учениях, в боевых условиях "хорошей тренировкой".

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə HHQ rəsmisi: "Anadolu Qartalı" təlimi həm də müxtəlif ölkələrin hava qüvvələrinin birgə fəaliyyətidir

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