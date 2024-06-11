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Федор Вениславский: Примерно через 2 месяца станет ясно, сколько граждан Украины проживают за границей

Федор Вениславский: Примерно через 2 месяца станет ясно, сколько граждан Украины проживают за границей Граждане Украины, отказывающиеся явиться в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (военные комиссариаты), будут объявлены в розыск.
В регионе
11 июня 2024 г. 12:08
Федор Вениславский: Примерно через 2 месяца станет ясно, сколько граждан Украины проживают за границей

Граждане Украины, отказывающиеся явиться в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (военные комиссариаты), будут объявлены в розыск.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил председатель комитета Верховной Рады Украины по обороне и безопасности Федор Вениславский.

"В настоящее время мы не имеем точной информации о том, сколько граждан Украины проживает за рубежом, а также на территории страны. Потому что в первые дни войны граждане Украины иногда выезжали за границу, не проходя всех паспортных процедур, в том числе с использованием внутренних документов. Причиной тому стала угроза их жизни и здоровью. Поэтому точных данных об их числе в настоящее время нет. Думаю, что примерно через два месяца у нас будет четкое представление о том, сколько граждан Украины проживает за границей", - сказал он.

Председатель комитета отметил, что в настоящее время они не рассматривают какие-либо системные меры по возвращению украинских граждан, проживающих за рубежом.

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