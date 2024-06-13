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Федор Вениславский: Для нас важен опыт Азербайджана в строительстве армии

Федор Вениславский: Для нас важен опыт Азербайджана в строительстве армии Отказ от устаревших советских стандартов в формировании Вооруженных сил способствует усилению боевого потенциала и возможностей сохранения суверенитета, что впервые продемонстрировал на практике Азербайджан.
В регионе
13 июня 2024 г. 13:23
Федор Вениславский: Для нас важен опыт Азербайджана в строительстве армии

Отказ от устаревших советских стандартов в формировании Вооруженных сил способствует усилению боевого потенциала и возможностей сохранения суверенитета, что впервые продемонстрировал на практике Азербайджан.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сказал председатель комитета Верховной Рады Украины по обороне и безопасности Федор Вениславский.

"Переход к стандартам НАТО, использование потенциала офицеров, которые могут принимать решения на основе оценки обстановки на поле боя и прочие инициативы значительно повышают тактические и стратегические возможности Вооруженных сил. Поэтому я думаю, что как только мы полностью завершим переход к стандартам НАТО, ВС Украины по примеру Азербайджана продемонстрируют значительный рост своего потенциала", - сказал он.

По его словам, для Украины очень важен опыт соседних стран, государств-партнеров в строительстве армии, в том числе и Азербайджана, которому удалось поднять свои ВС на качественно новый уровень и освободить оккупированные территории.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Ali Radasının komitə sədri: Azərbaycanın ordu quruculuğu təcrübəsi əsl nümunədir

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