Федерика Могерини: Переговоры ЕС с Турцией не заморожены

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини назвала Анкару стратегическим партнером Евросоюза.

Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, она также отметила, что Турция все еще является страной - кандидатом в члены европейского блока.

"Брюссель заявляет о готовности к переговорам по членству Анкары в ЕС. Диалог в этом направлении не заморожен и не завершен", - отметила Могерини.