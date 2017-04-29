 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Федерика Могерини: Переговоры ЕС с Турцией не заморожены

    Глава европейской дипломатии назвала Анкару стратегическим партнером Евросоюза

    Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини назвала Анкару стратегическим партнером Евросоюза.

    Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, она также отметила, что Турция все еще является страной - кандидатом в члены европейского блока.

    "Брюссель заявляет о готовности к переговорам по членству Анкары в ЕС. Диалог в этом направлении не заморожен и не завершен", - отметила Могерини.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi