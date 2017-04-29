Федерика Могерини: Переговоры ЕС с Турцией не заморожены

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Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини назвала Анкару стратегическим партнером Евросоюза.
Как сообщает Report со ссылкой на Anadolu, она также отметила, что Турция все еще является страной - кандидатом в члены европейского блока.
"Брюссель заявляет о готовности к переговорам по членству Анкары в ЕС. Диалог в этом направлении не заморожен и не завершен", - отметила Могерини.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости