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    ​Федеральное космическое агентство России ликвидируют до 1 июля

    Работники упраздняемого Роскосмоса продолжат работу до передачи всех своих полномочий одноименной госкорпорации

    Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Федеральное космическое агентство России (Роскосмос) прекратит свое существование к 1 июля 2016 года. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распоряжении правительства России, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. 

    Председателем ликвидационной комиссии утвержден статс-секретарь, заместитель руководителя Роскосмоса Денис Лысков. Ему поручено в течение семи дней утвердить состав ликвидационной комиссии, а в течение 15 дней по согласованию с минфином утвердить смету расходов на проведение ликвидационных мероприятий. Согласно распоряжению, работники упраздняемого Роскосмоса продолжат работу до передачи всех своих полномочий одноименной госкорпорации.

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