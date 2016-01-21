​Федеральное космическое агентство России ликвидируют до 1 июля

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Федеральное космическое агентство России (Роскосмос) прекратит свое существование к 1 июля 2016 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распоряжении правительства России, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Председателем ликвидационной комиссии утвержден статс-секретарь, заместитель руководителя Роскосмоса Денис Лысков. Ему поручено в течение семи дней утвердить состав ликвидационной комиссии, а в течение 15 дней по согласованию с минфином утвердить смету расходов на проведение ликвидационных мероприятий. Согласно распоряжению, работники упраздняемого Роскосмоса продолжат работу до передачи всех своих полномочий одноименной госкорпорации.