ФБР обвинило Россию и Иран в подрыве демократических институтов в США

Китай, Россия, Иран и КНДР подрывают ключевые демократические институты, национальную безопасность и верховенство закона в США.

Китай, Россия, Иран и КНДР подрывают ключевые демократические институты, национальную безопасность и верховенство закона в США.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил директор ФБР Кристофер Рей на слушаниях в палате представителей.

"Такие страны, как Китай, Россия, Иран и Северная Корея растут более агрессивно. Они находят углы для подрыва наших ключевых демократических институтов, национальной безопасности и верховенства закона", - отметил он.

При этом, по утверждению главы ФБР, наибольшую угрозу для экономической и национальной безопасности, а также инноваций и идей США представляет Китай. Рей отметил высокую обеспокоенность ФБР в связи с угрозами в области кибербезопасности со стороны КНР, включая сбор и похищение персональных данных американцев, в том числе, с использованием социальной сети TikTok.