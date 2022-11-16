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ФБР обвинило Россию и Иран в подрыве демократических институтов в США

ФБР обвинило Россию и Иран в подрыве демократических институтов в США Китай, Россия, Иран и КНДР подрывают ключевые демократические институты, национальную безопасность и верховенство закона в США.
В регионе
16 ноября 2022 г. 07:09
ФБР обвинило Россию и Иран в подрыве демократических институтов в США

Китай, Россия, Иран и КНДР подрывают ключевые демократические институты, национальную безопасность и верховенство закона в США.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил директор ФБР Кристофер Рей на слушаниях в палате представителей.

"Такие страны, как Китай, Россия, Иран и Северная Корея растут более агрессивно. Они находят углы для подрыва наших ключевых демократических институтов, национальной безопасности и верховенства закона", - отметил он.

При этом, по утверждению главы ФБР, наибольшую угрозу для экономической и национальной безопасности, а также инноваций и идей США представляет Китай. Рей отметил высокую обеспокоенность ФБР в связи с угрозами в области кибербезопасности со стороны КНР, включая сбор и похищение персональных данных американцев, в том числе, с использованием социальной сети TikTok.

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Версия на азербайджанском языке FTB İran və Rusiyanı ABŞ-ın demokratik təsisatlarına zərbə vurmaqda ittiham edib

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