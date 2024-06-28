FATF по-прежнему сохраняет приостановку членства России

Статус России в группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по итогам пленарной недели этой организации в Сингапуре не изменился, членство РФ по-прежнему приостановлено.

Статус России в группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по итогам пленарной недели этой организации в Сингапуре не изменился, членство РФ по-прежнему приостановлено.

Как передает Report, об этом заявили в Росфинмониторинге.

"По итогам рассмотрения вопросов повестки статус России в организации не изменился. Россия продолжает оставаться активным членом глобальной сети FATF, председательствуя в ЕАГ и развивая сотрудничество с рядом государств на благо безопасности национальной и мировой финансовых систем", - говорится в сообщении.