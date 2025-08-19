Фарзане Садег: Иран и Армения договорились о строительстве второго моста через Араз

Иран и Армения договорились о строительстве второго пограничного моста через реку Араз.

Как передает Report, об этом агентству Tasnim сообщила министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег в Ереване.

По ее словам, стороны также договорились о реконструкции действующего моста, благоустройство пограничных терминалов. Эти шаги позволят облегчить грузоперевозки и сформировать полноценный транзитный пакет.

Она отметила, что особое внимание на переговорах в Армении было уделено железнодорожным проектам. Был согласован стратегический план развития железной дороги, соединяющей Персидский залив с Черным морем, который предположительно сыграет эффективную роль в транзитном сообщении между странами региона.