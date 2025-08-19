О нас

Фарзане Садег: Иран и Армения договорились о строительстве второго моста через Араз

Фарзане Садег: Иран и Армения договорились о строительстве второго моста через Араз Иран и Армения договорились о строительстве второго пограничного моста через реку Араз.
В регионе
19 августа 2025 г. 13:03
Фарзане Садег: Иран и Армения договорились о строительстве второго моста через Араз

Иран и Армения договорились о строительстве второго пограничного моста через реку Араз.

Как передает Report, об этом агентству Tasnim сообщила министр дорог и городского развития Ирана Фарзане Садег в Ереване.

По ее словам, стороны также договорились о реконструкции действующего моста, благоустройство пограничных терминалов. Эти шаги позволят облегчить грузоперевозки и сформировать полноценный транзитный пакет.

Она отметила, что особое внимание на переговорах в Армении было уделено железнодорожным проектам. Был согласован стратегический план развития железной дороги, соединяющей Персидский залив с Черным морем, который предположительно сыграет эффективную роль в транзитном сообщении между странами региона.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İranlı nazir: Ermənistanla Araz üzərindən ikinci keçid məntəqəsinin inşası barədə razılığa gəldik

Самое читаемое

Силы обороны Украины атаковали российский порт Оля в Астраханской области
Силы обороны Украины атаковали российский порт "Оля" в Астраханской области
15 августа 2025 г. 09:38
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
Суд в Ереване продлил арест находящегося в СИЗО Карапетяну
15 августа 2025 г. 09:18
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
ВМС Украины сообщают о вероятной потере ВС России Су-30СМ у острова Змеиный
14 августа 2025 г. 20:23
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
WSJ: ЕС ожидает, что Трамп будет давить на Зеленского в ходе сегодняшней встречи
18 августа 2025 г. 05:18
Певица Раксана Исмаилова арестована
Певица Раксана Исмаилова арестована
16 августа 2025 г. 18:15
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
Белый дом: Встреча Трампа и Путина пройдет в Анкоридже
12 августа 2025 г. 21:12
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
Трамп и Столтенберг обсудили Нобелевскую премию и пошлины
14 августа 2025 г. 19:17
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
В Вашингтоне за ночь арестовали 68 человек
18 августа 2025 г. 04:59
На аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
ВидеоНа аэропортовском шоссе произошла цепная авария, один человек погиб, двое пострадали
16 августа 2025 г. 14:25
Путин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
ВидеоПутин на пресс-конференции по итогам саммита пригласил Трампа в Москву
16 августа 2025 г. 03:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi