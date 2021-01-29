Фарид Шафиев прокомментировал опасения по поводу Нахчыванского коридора в Грузии

"В регионе есть возможности для более широкого регионального сотрудничества".
Как передает местное бюро Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на онлайн-конференции грузинской организации "Приграничная зона" на тему "Южный Кавказ: новые вызовы и новые возможности".
В ходе своего выступления он прокомментировал некоторые опасения по этому поводу:
"Некоторые грузинские эксперты считают, что после запуска Нахчыванского коридора роль Грузии в регионе снизится. Я так не думаю. Объем перевозимых может уменьшится, но здесь я хотел бы подчеркнуть важность энергетических проектов от Азербайджана до Грузии и Турции. Эти проекты будут действовать как минимум 20 лет. В то же время будет большой спрос на проект Баку-Тбилиси-Карс".
Шафиев отметил, что есть опасения, что региональная роль Ирана будет ослаблена: "Если Иран решит свои проблемы с администрацией Байдена, он может использовать коридор "Север-Юг". Думаю, возможности транспортных проектов перевешивают опасения, которые могут возникнуть вокруг них".