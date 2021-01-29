Фарид Шафиев прокомментировал опасения по поводу Нахчыванского коридора в Грузии

В регионе есть возможности для более широкого регионального сотрудничества

"В регионе есть возможности для более широкого регионального сотрудничества".

Как передает местное бюро Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на онлайн-конференции грузинской организации "Приграничная зона" на тему "Южный Кавказ: новые вызовы и новые возможности".

В ходе своего выступления он прокомментировал некоторые опасения по этому поводу:

"Некоторые грузинские эксперты считают, что после запуска Нахчыванского коридора роль Грузии в регионе снизится. Я так не думаю. Объем перевозимых может уменьшится, но здесь я хотел бы подчеркнуть важность энергетических проектов от Азербайджана до Грузии и Турции. Эти проекты будут действовать как минимум 20 лет. В то же время будет большой спрос на проект Баку-Тбилиси-Карс".

Шафиев отметил, что есть опасения, что региональная роль Ирана будет ослаблена: "Если Иран решит свои проблемы с администрацией Байдена, он может использовать коридор "Север-Юг". Думаю, возможности транспортных проектов перевешивают опасения, которые могут возникнуть вокруг них".