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Фарид Шафиев: Главенствующие концепции Армении - ксенофобия и национализм

Фарид Шафиев: Главенствующие концепции Армении - ксенофобия и национализм Председатель правления ЦАМО презентовал доклад "Азербайджанофобия в Армении"
В регионе
6 мая 2021 г. 13:38
Фарид Шафиев: Главенствующие концепции Армении - ксенофобия и национализм

В Армении в разные периоды проводились ксенофобские кампании, однако они не были в достаточной степени исследованы.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на презентации доклада "Азербайджанофобия в Армении: враждебность в предвоенном и послевоенном дискурсе армян".

"В Армении главенствующими концепциями были этноцентризм, ксенофобия, национализм. И эта идеология продвигалась на уровне глав государств. Хоть и первые месяцы правления Никола Пашиняна отличались от его предшественников, спустя некоторое время стало ясно, что он также является продолжателем этих концепций",- заявил Ф. Шафиев.

Глава Центра отметил, что в основу этих концепций легло создание образа "азербайджанцев-нелюдей", "Армения - форпост христианского мира", "геноцид армян" и др.

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Версия на английском языке Farid Shafiyev: Xenophobia and nationalism - dominant concepts in Armenia
Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: "Ermənistanda hakim konsepsiya etnosentrizm, ksenofobiya və millətçilikdir"

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