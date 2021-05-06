Фарид Шафиев: Главенствующие концепции Армении - ксенофобия и национализм

Председатель правления ЦАМО презентовал доклад "Азербайджанофобия в Армении"

В Армении в разные периоды проводились ксенофобские кампании, однако они не были в достаточной степени исследованы.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев на презентации доклада "Азербайджанофобия в Армении: враждебность в предвоенном и послевоенном дискурсе армян".

"В Армении главенствующими концепциями были этноцентризм, ксенофобия, национализм. И эта идеология продвигалась на уровне глав государств. Хоть и первые месяцы правления Никола Пашиняна отличались от его предшественников, спустя некоторое время стало ясно, что он также является продолжателем этих концепций",- заявил Ф. Шафиев.

Глава Центра отметил, что в основу этих концепций легло создание образа "азербайджанцев-нелюдей", "Армения - форпост христианского мира", "геноцид армян" и др.