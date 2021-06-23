О нас
Report Georgia
Аудио новости

Фарид Шафиев: Армяне голосовали против режима Кочаряна и за реформы

Фарид Шафиев: Армяне голосовали против режима Кочаряна и за реформы На выборах в Армении армяне голосовали против режимов бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна
В регионе
23 июня 2021 г. 13:13
Фарид Шафиев: Армяне голосовали против режима Кочаряна и за реформы

На выборах в Армении армяне голосовали против режимов бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Они решили выбрать путь продолжения реформ в стране.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев в ходе онлайн-мероприятия "Азербайджанофобия в Армении: враждебность в довоенном и послевоенном дискурсе армян".

Он отметил, что несмотря на то, что Никол Пашинян, партия которого одержала победу на внеочередных парламентских выборах, позиционирует себя демократом, во время предвыборной кампании он сделал пару популистских ремарок.

"Если Армения последует этим путем, мы не достигнем мира в регионе. Говорить о демократии только для армян – это национализм. Демократия должна быть для всех", - заявил Шафиев.

Глава Центра анализа международных отношений напомнил, что именно Пашинян дал приказ бомбить мирное гражданское население Гянджи.

"Учитывая все сказанное, еще рано говорить о направлении политики нового правительства. Для начала Пашинян должен разобраться со своим дипломатическим составом, который против примирения с Азербайджаном", - отметил он.

Чичек Мамедова

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию договоренностей по Карабаху
Главы МИД Азербайджана и России обсудили реализацию договоренностей по Карабаху
23 июня 2021 г. 13:36
Минэкономики Азербайджана: новые правила WhatsApp не нарушают закон
Минэкономики Азербайджана: новые правила WhatsApp не нарушают закон
23 июня 2021 г. 13:31
После Отечественной войны родились 100 детей шехидов
ФотоПосле Отечественной войны родились 100 детей шехидов
23 июня 2021 г. 12:20
Путин: Конфликт в Нагорном Карабахе остановлен
Путин: Конфликт в Нагорном Карабахе остановлен
23 июня 2021 г. 10:16
На обеспечение Кельбаджара электроэнергией выделено 24,5 млн манатов
На обеспечение Кельбаджара электроэнергией выделено 24,5 млн манатов
22 июня 2021 г. 15:05
Портал для желающих провести свадьбу заработает 26 июня
Портал для желающих провести свадьбу заработает 26 июня
22 июня 2021 г. 10:52
В Азербайджане разрешат проведение свадеб и помолвок
В Азербайджане разрешат проведение свадеб и помолвок
22 июня 2021 г. 10:03
Начались тактические учения ВМС Азербайджана
Начались тактические учения ВМС Азербайджана
22 июня 2021 г. 09:43
МИД России оценил итоги выборов в Армении
МИД России оценил итоги выборов в Армении
21 июня 2021 г. 22:24
Президент Азербайджана о совместных военных учениях с Пакистаном
Президент Азербайджана о совместных военных учениях с Пакистаном
21 июня 2021 г. 19:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi