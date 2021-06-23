Фарид Шафиев: Армяне голосовали против режима Кочаряна и за реформы

На выборах в Армении армяне голосовали против режимов бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна

На выборах в Армении армяне голосовали против режимов бывших президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна. Они решили выбрать путь продолжения реформ в стране.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев в ходе онлайн-мероприятия "Азербайджанофобия в Армении: враждебность в довоенном и послевоенном дискурсе армян".

Он отметил, что несмотря на то, что Никол Пашинян, партия которого одержала победу на внеочередных парламентских выборах, позиционирует себя демократом, во время предвыборной кампании он сделал пару популистских ремарок.

"Если Армения последует этим путем, мы не достигнем мира в регионе. Говорить о демократии только для армян – это национализм. Демократия должна быть для всех", - заявил Шафиев.

Глава Центра анализа международных отношений напомнил, что именно Пашинян дал приказ бомбить мирное гражданское население Гянджи.

"Учитывая все сказанное, еще рано говорить о направлении политики нового правительства. Для начала Пашинян должен разобраться со своим дипломатическим составом, который против примирения с Азербайджаном", - отметил он.

Чичек Мамедова