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Фарид Шафиев: Армения не представляет для нас угрозы

Фарид Шафиев: Армения не представляет для нас угрозы 15:26
В регионе
16 февраля 2024 г. 15:52
Фарид Шафиев: Армения не представляет для нас угрозы

Армения не представляет угрозы для Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на международной панели "Новая эпоха в глобальных системах, борьба сил и Южный Кавказ".

По его словам, некоторые группы на Западе пытаются препятствовать нормализации отношений и выдвигают необоснованные обвинения против Азербайджана.

"Запад вооружает Армению. В законодательстве Армении есть территориальные претензии к Азербайджану и Турции. В первую очередь, необходимо решить конституционный вопрос. Мы не изолируемся от Запада. Но есть проблема в их подходе к нам. Сегодня Азербайджан продолжает сотрудничать с Западом. Однако есть очевидные факты, свидетельствующие о предвзятом отношении Европейского союза к Турции и Азербайджану", - отметил он.

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Версия на английском языке Farid Shafiyev: Armenia is not threat to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Fərid Şəfiyev: Ermənistan bizim üçün təhdid deyil

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