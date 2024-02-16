Фарид Шафиев: Армения не представляет для нас угрозы

15:26

Армения не представляет угрозы для Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Фарид Шафиев на международной панели "Новая эпоха в глобальных системах, борьба сил и Южный Кавказ".

По его словам, некоторые группы на Западе пытаются препятствовать нормализации отношений и выдвигают необоснованные обвинения против Азербайджана.

"Запад вооружает Армению. В законодательстве Армении есть территориальные претензии к Азербайджану и Турции. В первую очередь, необходимо решить конституционный вопрос. Мы не изолируемся от Запада. Но есть проблема в их подходе к нам. Сегодня Азербайджан продолжает сотрудничать с Западом. Однако есть очевидные факты, свидетельствующие о предвзятом отношении Европейского союза к Турции и Азербайджану", - отметил он.