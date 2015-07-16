​Прокуратура Казахстана выявила факты незаконного экспорта нефти на сумму 118 млн. долларов

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ В Казахстане установлены факты незаконного экспорта 192,7 тыс. тонн сырой нефти. Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявили в Главной транспортной прокуратуре республики.

По данным прокуратуры, установлены факты незаконного экспорта 192,7 тысячи тонн сырой нефти стоимостью 22,7 млрд. тенге (около 117 615 000 долларов - Report): "По указанным фактам проводится досудебное расследование".

В прокуратуре сообщили, что незаконный экспорт сырой нефти осуществлялся 13 участниками внешнеэкономической деятельности.