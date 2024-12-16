Фахреттин Алтун: Турция не хочет тратить еще 60 лет на кипрскую проблему

Анкара поддерживает требование Греции о возврате из Британского музея в Лондоне в Афины скульптур Парфенона и рассчитывает на улучшение греко-турецких отношений.

Анкара поддерживает требование Греции о возврате из Британского музея в Лондоне в Афины скульптур Парфенона и рассчитывает на улучшение греко-турецких отношений.

Как сообщает Report , об этом заявил глава Управления коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун в интервью газете Ta Nea.

Он также высказался о решении кипрской проблемы, заявив, что ни турки-киприоты, ни Турция не хотят терять еще 60 лет. По словам Алтуна, защита и сохранение культурного наследия Греции и Турции - это вопрос, "требующий большего сотрудничества и взаимной симпатии".

"Другим примером может быть Эгейское море. Греческой общественности было бы полезно понять, что это море не является исключительно собственностью Греции. Часть этого моря с длинной береговой линией также принадлежит Турции, и она имеет законные права и жизненно важные интересы. Такое понимание могло бы также способствовать мирному урегулированию всех проблем региона Эгейского моря в соответствии с международным правом.

Еще одним вопросом является обращение с нашими соответствующими меньшинствами, которое требует более глубокого взаимопонимания. Например, наше меньшинство в Греции добивается официального признания избранных им религиозных лидеров и свободы выражать свою этническую идентичность, не опасаясь юридических или административных последствий - аналогично свободам, которыми ваше меньшинство пользуется в Турции", - констатировал Алтун.

По поводу решения кипрской проблемы Алтун сказал, что теперь, после "почти 60 лет бесплодных переговоров о федеративной основе", турки-киприоты отозвали свое согласие на исчерпавшую себя и устаревшую федеральную модель.

"ООН зафиксировала, что между сторонами нет точек соприкосновения, поэтому ни ООН, ни международное сообщество не могут легитимно настаивать на такой модели урегулирования, которая больше не пользуется согласием обеих сторон. Пришло время наконец принять реальность на местах. Реальность такова, что на острове Кипр существуют два отдельных народа и два отдельных государства. История, вне всяких сомнений, показала нам, что только урегулирование на этой основе может быть успешным. Ни турки-киприоты, ни Турция не хотят терять еще 60 лет", - добавил Алтун.