Фахреттин Алтун: Турция и в дальнейшем будет поддерживать Сирию

Турция и в дальнейшем будет оказывать поддержку Сирии.

Турция и в дальнейшем будет оказывать поддержку Сирии.

Как передает Report со ссылкой на Habertürk, об этом заявил журналистам руководитель управления по коммуникациям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Он отметил, что Турция, как и последние 13 лет, продолжит поддерживать сирийский народ: "Сирия - наш сосед, сирийский народ - наши братья".

Ф.Алтун заявил, что за эти годы в Сирии произошли тяжелые события, которые можно пересчитать по пальцам в современной и человеческой истории.

"Около миллиона человек погибли, 12 млн были вынуждены покинуть страну. Число сирийских беженцев превысило 4 млн. Сейчас их около 2,9 млн. Когда будут обеспечены мир и стабильность, эти люди, конечно, захотят и вернутся в свои дома", - сказал он.

Ф.Алтун также отметил, что произошедшее показывает, как большая и сильная Турция влияет на мировую политику, а также то, что она является важным глобальным игроком, оказывающим существенное влияние на Ближний Восток, Балканы, Кавказ и Черное море, а также на геополитику Африки.