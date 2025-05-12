Фахреддин Алтун: Турция продолжит усилия для установления среды без террора

Руководитель Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреддин Алтун прокомментировал решение террористической организации PKK о самороспуске и разоружении.

Руководитель Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреддин Алтун прокомментировал решение террористической организации PKK о самороспуске и разоружении.

Как сообщает Report, в заявлении на своей странице в социальной сети "X" он отметил, что это решение является показателем того, что процесс "Турция без террора", проводимый под руководством турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, укрепляется и преодолел важный этап.

Алтун подчеркнул, что процесс не был коротким и не завершится мгновенно.

"Турецкое государство будет и дальше прилагать усилия для установления среды без террора, работать ради мира, стабильности и безопасности", - написал Алтун.