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Фахреддин Алтун: Турция продолжит усилия для установления среды без террора

Фахреддин Алтун: Турция продолжит усилия для установления среды без террора Руководитель Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреддин Алтун прокомментировал решение террористической организации PKK о самороспуске и разоружении.
В регионе
12 мая 2025 г. 13:57
Фахреддин Алтун: Турция продолжит усилия для установления среды без террора

Руководитель Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреддин Алтун прокомментировал решение террористической организации PKK о самороспуске и разоружении.

Как сообщает Report, в заявлении на своей странице в социальной сети "X" он отметил, что это решение является показателем того, что процесс "Турция без террора", проводимый под руководством турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана, укрепляется и преодолел важный этап.

Алтун подчеркнул, что процесс не был коротким и не завершится мгновенно.

"Турецкое государство будет и дальше прилагать усилия для установления среды без террора, работать ради мира, стабильности и безопасности", - написал Алтун.

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Версия на азербайджанском языке Fəxrəddin Altun: Türkiyə terrordan uzaq bir mühitin təsisi üçün bütün potensialı ilə çalışacaq

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